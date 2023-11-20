ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان يوسف الخال لتقديم مسرحية غنائية خاصة بالميلاد للأخوين فريد وماهر الصباغ، تحت عنوان "مش بس عالميلاد"، وستعرض قريباً على مسرح "جورج الخامس" أدونيس.

سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، أجرت لقاءً مع الفنان يوسف الخال، تحدث فيه عن المسرحية، وعن دوره فيها، وعن علاقته بالأخوين فريد وماهر الصباغ، وعن رأيه بالفنانة كارين رميا التي تشاركه بطولة مسرحية "مش بس عالميلاد".

كما تحدث الخال عن أهمية تواجد علاقة الحب في العمل التمثيلي، وقيّم الأعمال التمثيلية اليوم، وتحدث عما إذا كان يعتبر نفسه مغنياً، كما تحدث عن محبته للبنان، وكيف يترجمها على أرض الواقع، وعما إذا كان من الممكن أن يجعل ابنته تهاجر. وتطرق في المقابلة للحديث عن شقيقته الممثلة ورد الخال، وزوجته الفنانة نيكول سابا، ورد على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يجمعه عمل مسرحي غنائي بها.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - يوسف الخال : مسرحية " مش بس عالميلاد " صلاة للحفاظ على وجودنا كبشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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