بدر خلف يطلب من الرجال أن يُصبحوا حوامل: "رحمي رحمك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدث خبير التجميل الإماراتي بدر خلف ضجة كبيرة بين الجمهور بعد مطالبته من الرجال المشاركة في الحمل، قائلا: "سنة هي تحمل وسنة هو يحمل".



وأضاف: "حرام الحمل يأخذ من طاقة وعمر البنات، سنبدأ من اليوم بحملة رحمي رحمك، صحتي صحتك".

وكان فاجأ بدر خلف الجمهور بإعلانه خبر خطوبته على إبنة عمه إيلاف الحربي، اذ نشر فيديو على حسابه الخاص، بارك فيه لنفسه متمنياً أن تكون بداية جديدة، وعلّق على الفيديو بالقول: "زواجي بعد أسبوع".

وقد شكّل هذا الفيديو ضجة كبيرة بين المتابعين، اذ أشار بعض المتابعين الى ان إيلاف هي عماد خلف، وهو ابن عمه.