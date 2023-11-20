ميرنا وليد - بيروت - شهدت موناكو احتفالها السنوي باليوم الوطني، بحضور الأمير ألبرت والأميرة شارلين وتوأميهما.

ويعد هذا اليوم، مناسبة لتكريم الذكرى المئوية للأمير رينيه الثالث، مؤسس الأسرة الملكية الحديثة بالبلاد مع زوجته الأميرة غريس كيلي.

وانضم للحفل الأمير ألبرت والأميرة شارلين، وتوأميهما البالغان من العمر ثماني سنوات، الأمير جاك والأميرة غابرييلا. بالإضافة إلى شقيقتي الأمير ألبرت، الأميرة كارولين، أميرة هانوفر، والأميرة ستيفاني.

ووصل الأمير ألبرت، البالغ من العمر 65 عاماً، إلى الكاتدرائية، حيث بدأ اليوم الوطني لموناكو بقداس تي ديوم الصباحي الرسمي، وحضر الأمير بالزي العسكري المزين بالأوسمة، بينما حضرت الأميرة شارلين، البالغة من العمر 45 عاماً، مرتديةً اللون الأحمر الوطني.

ويعد حفل اليوم الوطني بداية الموسم الاحتفالي في موناكو. إذ ستحتفل هذا الأسبوع، العائلة بيوم الشكر، وهو تقليد تناول الطعام العائلي الذي أدخلته الأميرة غريس. وسيتوجه الأمير ألبرت في ثلاث زيارات إلى آسيا، قبل حضور مؤتمر COP28 في دبي. كما سيعود للاحتفال بيوم توأميه في كانون الأول/ديسمبر، ويشاركهما بتقليد آخر أسسته الأميرة غريس وهو يوم توزيع الهدايا بالقصر، وأخيراً، ستقضي العائلة عطلة نهاية العام في القارة القطبية الجنوبية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- موناكو تحتفل باليوم الوطني والأميرة شارلين ترتدي ملابس وطنية في هذا العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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