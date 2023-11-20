وفاة روزالين كارتر زوجة الرئيس الأميركي الأسبق عن عمر يناهز الـ 96 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - رحلت أمس عن عالمنا روزالين كارتر، السيدة الأولى السابقة زوجة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في منزلها في ولاية جورجيا، عن عمر يناهز 96 عاماً.



وأفاد مركز كارتر في بيان، أن الراحلة توفيت بسلام مع عائلتها التي كانت إلى جانبها وذلك بعدما كانت قد دخلت رعاية المسنين، اثر إصابتها بالخرف وكان وقتها زوجها يقدم لها الرعاية المنزلية. وودع الرئيس السابق زوجته بكلمات مؤثرة وقال عنها : "شريكتي في كل ما أنجزته على الإطلاق، لقد أعطتني التوجيه الحكيم والتشجيع عندما كنت في حاجة إليه. طالما كانت روزالين في العالم، كنت أعرف دائماً أن شخصاً ما يحبني ويدعمني.