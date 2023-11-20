رشا الفوال تفوز في المسابقة المركزية لقصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت الشاعرة والناقدة د.رشا الفوال على المركز الثالث في المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة، فرع الدراسات النقدية، وذلك عن كتابها "تشظيات القلق وسؤال الحرية.. قراءات جمالية في شعر الحرية".

يذكر أن رشا الفوال حاصلة على درجة الدكتوراه في الآداب، تخصص علم نفس الإبداع، عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو اتحاد كُتاب مصر، عضو مجلس إدارة نادي أدب قصر ثقافة المنصورة، عضو مجلس إدارة أتيلية المنصورة للثقافة والفنون.

الإصدارات :

1_ كتاب نقدي بعنوان" صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر: مقاربة نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2023م.

2_ كتاب نقدي بعنوان"هُوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شِعر أحمد فؤاد نجم مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي عن دار ميتابوك للطباعة والنشر عام 2021م .

3_ كتاب نقدي بعنوان" العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية: مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي" عن دار ميتابوك للطباعة والنشر عام 2021م.

4_ ديوان"عن العشاق: أغاني الصبر ع المكتوب" عن دار ميتابوك للطباعة والنشر عام 2022م.

5_ ديوان"جايز تحزن: من ارهاصات فرويد الأولى"، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2021م.

6_ ديوان"موت الوجع": عن الوطن والناس، عن دار الإسلام للطباعة والنشر عام 2020م

7_ ديوان " ياللا هانرسم" للأطفال عن المركز القومي لثقافة الطفل عام 2017م

8_ ديوان " عرض مُضحك" بالعامية المصرية عن سلسلة الفائزون بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2017م.

9_ ديوان " ألف حيلة وحيلة" بالعامية المصرية عن دار ليان للنشر والتوزيع عام 2016م.

10_ ديوان " قبل ذهابي" بالفصحى عن سلسلة إبداع الحرية عام 2013م

11_ ديوان " حبنا قامت صلاته " بالعامية المصرية عن سلسلة أدب الجماهير عام 2011م.

قدمت العديد من الدراسات النقدية من المنظور النفسي نُشرت في المطبوعات العربية.

بمجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة، ومجلة الرافد الإماراتية، مجلة الفيصل السعودية، مجلة عالم الكتاب المصرية، مجلة علم النفس العلمية المحكمة، مجلة إبداع المصرية، مجلة تراث الاماراتية، مجلة الثقافة الجديدة المصرية، مجلة مدارات المغربية، مجلة أصوات الشمال الجزائرية، مجلة رؤى الليبية، مجلة نقد21 المصرية، مجلة ميريت الثقافية، مجلة أدب ونقد المصرية.

الجوائز:

1_ جائزة أحمد فؤاد نجم برعاية مؤسسة ساويرس الثقافية فئة الدراسات النقدية عام 2022م

2_ مركز أول عامية فى المسابقة الأدبية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2017م بديوان " عرض مُضحك"

3_ مركز أول عامية في مسابقة إقليم شرق الدلتا الثقافي عام 2012م.

