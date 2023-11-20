تعرف على نوازل الكواكب والنجوم في مكتبة المستقبل غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، في تنظيم فعالياتها الفلكية وذلك في كافة منصاتها الثقافية والابداعية حرصا منها على نشر الثقافة الفلكية وعلوم المجرات ونوازل الكواكب والنجوم، والتى تواكب اهتمام الجهات العالمية المعنية بشؤن السماء وما تزخر به من ايات الخالق الواحد الوهاب.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان الاهتمام بالفلك يعود الى قدماء الشرقيين الذين كانوا متقدمين تقدماً رائعاً فى العلوم الفلكية ؛ حيث عرفوا طريقة رصد النجوم والكواكب واستخدام أدوات رصد مناسبة، مثل المزولة والساعات المائية وغيرها، كما عرفوا أيضاً التقويم الشمسي والتقويم القمري، حيث قسموا السنة إلى اثني عشر شهرا والشهر إلى ثلاثين يوماً، فتكون السنة الشمسية 365 يوم، فى حين تكون السنة لقمرية 354 يوم، كما رصدوا ظاهرتي الكسوف والخسوف.

اشار الدكتور نبيل حلمي، ان الجمعية بمختلف فروعها الثقافية تنظم الفعاليات الفلكية في اطر برامج مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك " ESA "، تنظم فى الساعة 7 من مساء غد الثلاثاء امسية فلكية في مقر مكتبة المستقبل.



ويقوم الحضور برصد سطح القمر باستخدام التليسكوبات ومشاهدة الفوهات النيزكية وتصويرها بكاميرا الموبايل من خلال عدسة التلسكوب، كما سيتم رصد أكبر كواكب المجموعة الشمسية، المشترى بأقماره الأربعة المشهورين. وبالعين المجردة يتعرف المشاركين على بعض المجموعات النجمية التي يمكن رؤيتها من داخل المدينة وكيفية تحديد الإتجاهات بالنجوم، بالإضافة لمناقشة عامة لاستفسارات الحضور الفلكية أثناء الأمسية.