شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان "مصرية" فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة شاهيناز، أحدث أغنياتها بعنوان "مصرية"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وجميع مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الموسيقية.

ويشار إلى أن أغنية مصرية، كلمات أحمد شوقي، الحان وتوزيع ادم حسين.

ويقول مطلع أغنية مصرية:-



يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيا

ٌدرني اني احبها واصونها

واديها عمري فدا لعيونها

تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا

قدرني احول حبي ليها سفينه

تاخدها وتعدي لاجمل مينا

وقبل ما احلم لحظة فيها لنفسي

الاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي

واحلم عشانها واعمل اللي عليا

يارب جمعنا على الخير

آخر أعمال الفنانة شاهيناز

يذكرأن آخرأعمال المطربة شاهيناز، أغنية "لو ناسيين أفكركوا" مع الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى أغنية "قلبي بيدلع" وأغنية "دندنه".