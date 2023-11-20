شاهد ردة فعل سارة الودعاني لحظة رؤيتها لشقتها أثناء الدراسة

تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر سارة الودعاني وهي تتذكر أيام دراستها.

وفي الفيديو، ظهرت الودعاني وهي متأثرة وتبكي عندما رأت الشقة التي كانت تعيش فيها أثناء دراستها.

قامت الودعاني بنشر الفيديو على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وشكرت الفتاة التي سمحت لها بزيارة الغرفة التي كانت تعيش فيها.