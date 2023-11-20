شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم قدموا دور الطبيب الشرعى قبل أحمد داود في مسلسل "زينهم".. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد داود، شخصية طبيب شرعى في مسلسله الجديد "زينهم" الذى انطلق عرض أولى حلقاته أمس الأحد على قناة on، وتكشف أحداث العمل عن إخفاء أحمد داود طبيعة عمله كطبيب شرعى عن عائلته، ويعيش مغامرات مع جثث الموتى، وزملائه في المشرحة.

وخلال السنوات الماضية سواء فى الدراما أو السينما، قدم عدد من الفنانين شخصية الطبيب الشرعى، وذلك قبل تجسيد أحمد داود للشخصية فى مسلسل زينهم، ويسرد الخليج 365 أبرز الفنانين الذين قدموا شخصية الطبيب الشرعى فى الأعمال الفنية.

وقدمت النجمة يسرا شخصية الطبيبة الشرعية في مسلسل "بالشمع الأحمر"، وجسدت شخصية فاطمة التى تحيا حياة هادئة وتساعد الأجهزة الأمنية فى حل بعض القضايا، إلا أن قضية واحدة فقط تساعد فاطمة فى كشف لغزها فتوقعها فى مشكلة كبيرة.

كما قدمت النجمة غادة عادل في فيلم "أحمد نوتردام" طبيبة شرعية تدعى "عبلة"، تحاول العثور على السفاح الذى تكون ضحاياه من النساء تخاف على نفسها حتى لا تصبح هى الضحية التالية، وتدور الأحداث في أطار كوميدى.

وأيضًا قدم النجم أحمد الفيشاوى شخصية الطبيب الشرعى في فيلم "عيار نارى"، و لعب النجم أحمد حاتم دور الطبيب الشرعى في مسلسل "شقة 6".

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعى، محمد أبو داود، يارا جبران، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، انجى أبو السعود، أسامة أبو العطا، حمدى هيكل، بسمة نبيل، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويسجل "زينهم" البطولة المطلقة الأولى للنجم أحمد داود في الدراما التليفزيونية، ويعود به بعد غيابه العام الماضى إذ كانت آخر أعماله مسلسل مسلسل "suits بالعربى"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، وشارك في بطولته آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، وتارا عماد، ومحمد شاهين، وعصام عمر، وجيهان الشماشرجى وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو و حوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد، وإخراج عصام عبدالحميد.