شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل العالمى جوس آكلاند عن عمر 95 عاما بـ"سلام" حسب وصف عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل البريطاني جوس آكلاند عن عمر يناهز 95 عاما، حسبما أعلنت عائلته في بيان صدر فيه الخبر بأن الممثل المسرحي والسينمائي، الذي شارك فى أكثر من 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني، توفى "بسلام" وكان "محاطا بعائلته".

كما تم وصفه فى البيان بأنه "الأب الحبيب" وكان متزوجا من زوجته روزماري لمدة 51 عاما قبل وفاتها عام 2002، ظهر فى أفلام منها White Mischief و Lethal Weapon 2 عام 1989.



جوس آكلاند

وجاء في بيان العائلة،"بصوته المميز وحضوره المهيمن، أضفى آكلاند قوة وجاذبية فريدة من نوعها على دوره، سنتذكره كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا."

ولد آكلاند عام 1928 في منطقة لادبروك جروف بلندن، ونشأ في كيلبورن شمال لندن، وصقل مهاراته من خلال العمل في مجموعة متنوعة من الفرق المسرحية الإقليمية، وانضم في النهاية إلى Old Vic في لندن.



جوس آكلاند

لعب آكلاند أيضًا دور الكاتب CS Lewis في الفيلم التلفزيوني Shadowlands عام 1985، ظهر في عشرات الأفلام خلال الثمانينيات والتسعينيات، بما في ذلك The Mighty Ducks وBill and Ted's Bogus Journey.

في مقابلة عام 2001 مع هيئة الإذاعة البريطانية قال إنه ظهر في بعض "الأفلام السيئة" لأنه كان مدمنًا على العمل،

حصل على جائزة CBE في عام 2000 لخدماته في التمثيل.