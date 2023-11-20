شكرا لقرائتكم خبر عن ماما نجوى.. الجمهور يستعيد ذكريات الطفولة فى رسائل دعمه لـ نجوى إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا، على توجيه رسائل دعم وحب للإعلامية الكبيرة ماما نجوى، بعد تعرضها لهجوم وانتقادات شملت توجيه مطالبات باعتزالها، والتنمر عليها.

ودشن محبى الإعلامية نجوى إبراهيم، هاشتاج لدعمها والتعبير عن حبهم لها والذى تضمن الكثير من رسائل الشكر والامتنان للتأثير الذى تركته فى حياتنا بمرحلة الطفولة.

دشن رواد الموقع الشهير هاشتاج ماما نجوى، الذى تصدر تريند موقع إكس، وبرز فى الهاشتاج رسائل الدعم والحب للإعلامية القديرة التى أثرت فى حياتنا بمرحلة الطفولة، معتبرين أن هذا الدعم والشكر فرصة لرد الجميل لها.



هاشتاج ماما نجوى علي تويتر

ومن جهته، قال الفنان صلاح عبد الله: "‏ماما نجوى كلنا بنحبك، اللى قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه وأى شخص بالأخلاق دى نتجاهله ونقاطعُه، ولما جيتلك مع بنتى من 8 سنين تقريباً ومن كتر حبى فيكى وإحترامى وتقديرى ليكى غنتلك، بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى فى بيت العيلة.. وزى ما شوفتى الكلام البصل يا ريت تشوفى الكلام العسل والهاشتاج اللى انتشر".

بدورها، قالت المدنة رحاب عزت: "ربنا يبارك فى عمرك ويجعل كل خير فى ميزان حسناتك يارب، أنتى جميلة وهتفضلى جميلة.. اوعى تزعلى من شوية الرعاع اللى مش فاهمين يعنى إيه ماما نجوى ما هما لو اتربوا ع إيدك مكنوش عملوا كده، لكن تربيتهم ناقصة الحتة بتاعتك، أوعى تزعلى وكفاية كتير بيحبك".



تغريدة الفنان صلاح عبد الله



رسائل الدعم لماما نجوى

فيما غرد آخر: "مش طبيعى الغل والسواد اللى فى القلوب تجاه الست الجميلة دي، للدرجة دى الفشل.. يعنى مش بس شخصيات فاشلة بلا إنجاز، لا دول كمان مفيش عندهم أمل إنهم يقدروا يعملوا لنفسهم حاجة فى الحياة، فبيستسهلوا مهاجمة الناجح.. يمكن حد يشوفهم"، وقال آخر: "أنتى مش مجرد مذيعة أنتى تاريخ اتعلم منه ناس كتير وهيفضل محفور جوانا.. ربنا يشفيكى ويعافيكى يا رب ويبارك فى عمرك".

وواصل رواد موقع "إكس" تقديم الدعم لـ ماما نجوى، وقالت إحدى المدونات: "‏تربعتِ على عرش قلوبنا وأقول لكى من امرأة تجاوزت الخمسون عامًا كنت مربية فاضلة لنا ونحن أطفال تعلمنا من أسلوبك الساحر كيف نرد وكيف نتكلم تعلمنا الكثير والكثير.. تحياتى لكى سيدتى الفاضلة وجزاكِ الله عنا كل خير".

وشارك مدون آخر بتغريده قال فيها: "‏ماما نجوى دى ما حَدّش هيختلف عليها، دى أجمَل حاجة حصلت لنا فى طفولتنا، أرَقّ إعلاميّة وأنجَح مُقَدِّمة برامج أطفال للمصريين جميعاً، هى مثال للحيويّة والشباب لسيّدات مصريّات بصرف النظر عن السنّ، أنا شخصيّا بعتبرها قُدوة ليّا فى هذا الأمر.. ماما نجوى وبقلظ هُما أسطورة شكّلت طفولتنا".



أبرز التدوينات من هاشتاج ماما نجوى



الجمهور يستعيد ذكريات الطفولة مع ماما نجوي