نور الغندور تضج أنوثة بفستان أحمر ضيق .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة نور الغندور مجموعة من الصور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تظهرها وهي تضج أنوثة وجمال.

نور التقطت الصور في لبنان وتألقت بفستان أحمر ضيق بكتفين بموضة الـ Off Shoulder، وتزينت بأكسسوارات ناعمة وتركت شعرها الوايفي منسدلاً. وكانت قد شاركت الغندور صورة رائعة لها نشرتها عبر حسابها الخاص ظهرت فيها وفي تخرج رأسها من السيارة بجمال لا يوصف، وشكرت من خلالها كل من عايدها يمناسبة عيد ميلادها حيث علقت قائلةً: "‏كل شخص في عيد ميلاده يتمنى أمنية وأنا أمنيتي في هذه الليلة أن يعم السلام في فلسط ي ن شكراً لكل من عايدني في عيد ميلادي".

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