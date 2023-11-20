بريجيت ياغي تحتفل بعيدها بأجواء شديدة الرومانسية .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يصادف يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي وقد احتفلت بعيدها بأجواء رومانسية مع زوجها جورج جميّل حيث وضع لها قالب الحلوى بين أوراق الورود الحمراء.

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ونشرت بريجيت فيديو يظهر لقطات من لحظات سابقة كان قد تقدم فيها جورج بطلب يدها، وكتبت له شكراً.

ونشرت رسالة معايدة رومانسية من جورج وجهها لها في عيدها وتتضمن :"شكرًا لك حبي، عيد ميلاد سعيد لحبيبتي الوحيدة! كانت مقابلتك بمثابة العثور على كل ما لم أكن أعلم أنني بحاجة إليه، لقد وجدت القطعة المفقودة في قلبي. وجودك في حياتي نعمة ويفوق كل ما تمنيت، يجعل كل يوم أكثر إشراقًا!

أتمنى لك عاماً مليئاً بالأحلام المحققة، والصحة، والفرح الذي لا ينتهي. إن رعايتك التي لا تتزعزع ولطفك ودعمك وروحك الجميلة تجعل الحياة غير عادية.

أنا ممتنة لك إلى ما لا نهاية. أتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة والنجاح. عيد ميلاد سعيد يا حبي

أريد أن أحتفل بك كل يوم. أحبك"