ياسمينا زيتون تستمتع بوقتها على طريقة النساء الإيطاليات

ميرنا وليد - بيروت - تقضي ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون أجواءً ممتعة في إيطاليا حيث نشرت مجموعة من الصور من هناك على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



وتظهر ياسمينا بإطلالة ملائمة للأجواء هناك حيث ارتدت تنورة جلدية سوداء مع توب سوداء مزينة بالدانتيل الأبيض.

وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30 التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين ممن يحدثون تأثيرًا في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون عن فئة التأثير الإجتماعي.



