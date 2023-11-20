لحظة لقاء بيسان إسماعيل وأنس الشايب بعد فراقهما-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطع فيديو من خطوبة اليوتيوبر السورية نارين عمارة المعروفة بـ نارين بيوتي، ومن بين المقاطع التي تم تداولها من المناسبة، هي لقطة لليوتيوبر أنس الشايب والفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل، اذ ظهر وهو يرقص مع أصدقائه فيما هي كانت تقف جانبا، وذلك بعد فراقهما، اذ كانا على علاقة عاطفية جمعتهما طويلا.



على صعيد آخر كانت قد كشفت نارين بيوتي عن تفاصيل الكتاب الذي اهداه لها خطيبها رجل الأعمال رامي سمعو في خطوبتهما، وانتشر مقطع فيديو قالت فيه نارين: "هذا الكتاب عو عبارة عن قصتنا انا ورامي، اذ استغرق تحضيره 5 أشهر تقريبا ، وهو من كتب القصة ويتحوي على 400 صفحة".