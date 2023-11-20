هايلي بيبر تكشف سبب عدم إنجابها أطفالاً من جاستن بيبر

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت عارضة الأزياء العالمية هايلي بيبر عن سبب عدم إنجابها والنجم جاستن بيبر أطفالاً، قائلة: "أخاف من هجوم الناس في الانترنت. . هذا الأمر يجعلني أبكي كل يوم"، الأمر الذي شكّل جدلا على مواقع التواصل.

وكانت قد أطلت هايلي بيبر مؤخرا في الحملة الإعلانية الجديدة للدار الشهيرة Calvin Klein لعام 2023.

هايلي بدت تشبه إلى حد كبير مقدمة البرامج اللبنانية جينيفر عازار، سواء بقصة الشعر أو بالملامح.

هايلي ارتدت في الحملة الإعلانية فستاناً فضياً من الساتان، كما ارتدت في إطلالة أخرى بلايزر سوداء من الساتان أيضاً.

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