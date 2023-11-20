لهذا السبب.. يسرا تبتعد عن دراما رمضان 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر مقرب من الفنانة يسرا للوفد، عن قرارها بالابتعاد عن المشاركة في موسم رمضان المقبل، رغبة منها في الراحة هذا العام بعدما حافظت على تواجدها في دراما رمضان 4 سنوات على التوالي، حيث شاركت يسرا في دراما رمضان، خلال الأربع سنوات الماضية بأعمال ناجحة نالت اعجاب الجمهور وهم:

مسلسل خيانة عهد (2020)..

تدور أحداث المسلسل حول "عهد"، التي تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وبعائلتها كثيراً رغم استغلال عائلتها لها طوال الوقت، ولكنها تتعرض لأزمة بعدما اكتشفت إدمان ابنها هشام للمخدرات وبينما تجتهد لتصليح الأمور تجد صعوبة مع ما تكتشفه من مفاجآت صادمة من حولها وتدخل في صراعات كثيرة

بطولة وحلا شيحة وبيومي فؤاد وعبير صبري وجومانا مراد وخالد أنور وخالد سرحان وهنادي مهنا واخراج سامح عبدالعزيز.

مسلسل حرب أهلية (2021)..

تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" طبيب نفسى، بينما تظهر جميلة عوض فى دور الابنة الأولى ليسرا، ومايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية فريدة وهى إنسانة وحيدة تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها وحبيبة باسل الخياط، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخصية نادين زوجة الأب لجميلة عوض وضرة يسرا خلال الأحداث.

حرب أهلية هو بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعى وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل أحلام سعيدة (2022)..

تدور الأحداث حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن “فريدة وشيرين وليلى"، من طبقات اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة (2023)..

تجسد يسرا خلال أحداث المسلسل دور دكتورة للإعلام تدعي "سميحة جاهين"، تعيش خارج مصر منذ سنوات طويلة، وهي أم جادة ولديها ولد وبنت، وفجأة تقرر العودة إلى مصر للبحث عن هوية عائلتها، ومع تطور الأحداث تكتشف العديد من الأسرار المثيرة التي تسبب لها مشكلات صعبة.

وشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.