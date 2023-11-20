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كواليس مكالمة الرئيس الأسبق مبارك مع أحمد زكي في برنامج "واحد من الناس"            

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ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد وطني، الصديق ورفيق المشوار للفنان الراحل أحمد زكي، ان بداية معرفته به جاءت محض الصدفة وكان وقتها مسئول عن شركة السبكي للإنتاج السينمائي،وجاء تعارفه به من خلال فيلم مستر، لافتًا إلى أن صارت صداقة خلال مسيرة طويلة من العمر.

واضاف محمد وطني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتورعمرو الليثي، علي شاشة الحياة، أنه كانت مكالمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الراحل أحمد زكي للاطمئنان علي حالته الصحية.

وتحدث معه قائلًا : "عليك التوجه فورًا إلي باريس لإجراء الفحوصات الطبية فرد أحمد زكي أنا كويس وشوية برد فقط، فقال الرئيس مبارك كلمة خالدة انت ثروة قومية يا أحمد، وكان سعيد جدا بهذه المكالمة وفخور بها".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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