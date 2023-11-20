صديق الراحل أحمد زكي: دخل المستشفى يومين بعد وفاة هالة فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد وطني، الصديق ورفيق المشوار للراحل الكبيرالفنان أحمد زكي، ان رحيل الفنانة هالة فؤاد كان له بالغ الأثر على النجم احمد زكي، لافتًا إلى أنه كان وقتها يقوم بالتصوير في القلعة وجاء الخبر بوفاة هالة فؤاد.

وأضاف محمد وطني، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، أنه علم العديد من النجوم ومنهم الفنانة صابرين، والتي أبلغت أحمد زكي بان هالة فؤاد قد توفاها الله وكانت صدمة قوية عليه وسقط مغشيا عليه.

وتابع : "وتم نقله إلى المستشفي وظل بها حوالي يومين وكان منهارا، ووقف في العزاء بجوار زوجها".