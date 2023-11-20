شاهد يوشا السياري تشارك متابعيها نتيجة عملية إزالة اللغلوغ

شاركت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، يوشا السياري، متابعيها مقطع فيديو جديدًا، ظهرت فيه بملامحها الجديدة بعد إجراء عملية لإزالة اللغلوغ.

وعرضت السياري في الفيديو مراحل مختلفة لوجهها، من قبل العملية وبعدها، حيث كانت ترتدي ضمادة حول رأسها في البداية، ثم أزالتها في نهاية الفيديو، لتظهر بملامح جذابة وأكثر تناسقًا.

وتُعد يوشا واحدة من المؤثرات والناشطات الاجتماعيات المشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك على الدوام تفاصيل حياتها اليومية مع زوجها وأطفالها، كما أنها اشتهرت بتقديمها لنصائح زوجية وأسرية بعضها لقي الكثير من الجدل، كما أنها واحدة من 6 أخوات مشهورات أيضًا ومعروفات بأسم “بنات السياري”.