"لسانهم عايز قطعه".. صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ نجوى إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير صلاح عبد الله، رسالة للفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم بعد ردها على الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على إنستجرام: ‏"اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه".

وتابع: "‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك".

وأضاف: ‏"بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة،وزي ما شفتي الكلام البصل.. يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى، نجوى إبراهيم، كلنا بنحبك".

الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، ردت لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

نجوى إبراهيم، قالت خلال حلقة ببرنامجها: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا".

وأضافت نجوى إبراهيم: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".