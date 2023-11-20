"حضرتك الحاضر والمستقبل"..وفاء عامر توجه رسالة لـ نجوى إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة للفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم بعد ردها على الانتقادات التي تعرضت لها وحديثها عن إصابتها بالسرطان.

وكتبت وفاء، عبر حسابها على إنستجرام: "حضرتك الماضي والحاضر والمستقبل، وقمر وهتفضلي من أهم وأجمل مذيعات العرب".

وردت نجوى إبراهيم، لأول مرة على منتقديها في التعليقات عبر برنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة نجوم إف إم.

وقالت نجوى، خلال حلقة ببرنامجها: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".