بمشاركة نجوم "ستموت في العشرين" محمد رمضان يبدأ تصوير "أسد أسود" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ المخرج محمد دياب، وضع اللمسات النهائية، لفيلم "أسد أسود"، الذي يشهد تعاونه الأول مع النجم محمد رمضان.

محمد دياب، حدد أول شهر ديسمبر المقبل، لبداية تصوير الفيلم.

الفيلم يشارك في بطولته، النجوم خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وشريف سلامة، وعلي قاسم، وأحمد عبد الحميد.

وتعاقدت الشركة المنتجة، مع نجوم الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، الفنان محمود ميسرة السراج، والفنانة إسلام مبارك.

الفنان محمود ميسرة السراج، مخرج مسرحي ومؤلف موسيقي، شارك خلال تواجده في مصر، في عدة أعمال منها مسلسلات " أبو العروسة"، و " الغرفة 207"، و "خارج السيطرة".

وتقدم الفنانة إسلام مبارك، أول أدوارها في عمل مصري، في فيلم "أسد أسود".

النجم محمد رمضان، قدم في موسم الصيف الماضي، فيلم " ع الزيرو"، وشاركته البطولة، نيللي كريم، ومعهم، منذر مهران، چومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وضيوف الشرف خالد الصاوي، محمد لطفي، من تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل ومن إنتاج جمال العدل.