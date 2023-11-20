فن ومشاهير

أحمد الفيشاوي عن والدته: "هي الحمى والسكن"

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لوالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي.

ونشر الفيشاوي، صورة لوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أمي العزيزةٍ لي وطن وهي الحِمى وهي السكنِ".

على جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلمه السينمائي الجديد "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت.

وعرض للفيشاوي مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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