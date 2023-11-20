أحمد الفيشاوي عن والدته: "هي الحمى والسكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة لوالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي.

ونشر الفيشاوي، صورة لوالدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أمي العزيزةٍ لي وطن وهي الحِمى وهي السكنِ".

على جانب آخر، ينتظر أحمد الفيشاوي طرح فيلمه السينمائي الجديد "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت.

وعرض للفيشاوي مؤخرًا فيلم "رهبة" وشاركه البطولة كل من محمد لطفي، ثراء جبيل، نسرين أمين، محمود البزاوي، تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.