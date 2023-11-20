"زينهم" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة ويحتل المركز الثاني في قائمة مشاهدات watch it

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

دخل مسلسل "زينهم" مع طرح أولى حلقاته قائمة الأكثر مشاهدة في الأعمال المطروحة عبر منصة watch it حيث احتل المركز الثاني في هذه القائمة.

المسلسل يتم عرضه عبر مجموعة قنوات on tv ومنصة watch it. وأعد له المعالجة والسيناريو والحوار محمد سليمان ومعه ورشة السيناريو والحوار مكونة من محمد فتحي عبدالمقصود عمرو مؤمن، عمر محمد الشحات

والمسلسل مأخوذ عن رواية" أصدقائي الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله، والمسلسل تنتجه أروما ستوديوز - تامر مرتضى-بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويخرجه يحيى إسماعيل

"زينهم" بطولة أحمد داوود، كريم قاسم، سلمي أبو ضيف، يارا جبران، محمد أبو داوود، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي وهشام رشاد وعدد كبير من النجوم