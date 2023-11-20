شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يسترجع ذكريات فيلم "العميل رقم 13" بصورة مع نبيل الحلفاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع النجم محمد صبحى ذكريات كواليس فيلم "العميل رقم 13"، ونشر صورة قديمة من كواليس التصوير عبر حسابه على تويتر، وكتب على الصورة قائلا: "مع صديقي الغالى وصديق دفعة معهد فنون مسرحية نبيل الحلفاوي من كواليس فيلم العميل رقم 13 ".



محمد صبحى

أحدث مسرحيات النجم محمد صبحى "عيلة اتعمل لها بلوك" وقد حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ وقت عرضها وتستمر في النجاح والإقبال الجماهيري رافعة لافتة كامل العدد .

"عيلة اتعمل لها بلوك "مسرحية كوميدية غنائية يقوم ببطولتها ويخرجها النجم الكبير محمد صبحي فارس المسرح العربي، وتشاركه البطولة الفنانة الجميلة وفاء صادق بمشاركة عدد من أعضاء فرقته "استوديو الممثل"، هم: كمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل ، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف ، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان .