زياد نجيم ينشر الصور الأولى لزوجته ومولودهما الأول من المستشفى

رُزق الإعلامي اللبناني، د زياد نجيم، وزوجته البروفيسور لارا نصر بأول مولود لهما.

وزفّ نجيم الخبر السعيد لمتابعيه عبر حسابه الخاص على موقع “انستغرام”، إذ نشر الصور الأولى لزوجته في المستشفى وهي تحتضن الطفل المولود حديثًا.

وعلّق زياد على الصور قائلاً: “شكراً لارا على رحلتك الطويلة المليئة بالكرم والأمل، ومرحبًا بـ تيو لارا زياد في قلوبنا… إلى الأبد”.

زياد الذي لم يعلن من قبل عن زواجه باعتباره موضوعًا شخصيًا كان قد نشر أكثر من صورة رومنسية له مع لارا نصر مذيّلاً اياها بتعليقات فيها الكثير من الغزل والحب وقد بدأت علاقتهما تخرج الى العلن منذ كانون الثاني الماضي .

نذكر أن زياد نجيم يطل عبر قناة “المشهد” حيث يقدّم برنامج “انا الشعب” يستعرض خلاله هواجس الشعب العربي وظروفه المعيشية في ظل القرارات السياسية والاجتماعية المحيطة به