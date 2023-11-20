وفاة ممثل العالمى بـ"سلام" و "محاطا بعائلته".. وهكذا نعته العائلة

ميرنا وليد - بيروت - صدر بيان عن عائلة الممثل البريطاني جوس آكلاند، أعلنت فيه وفاة الممثل المسرحي والسينمائي، عن عمر يناهز 95 عاما.



وشارك جوس آكلاند في أكثر من 100 فيلم ومسلسل تلفزيوني، وتوفي "بسلام" وكان "محاطا بعائلته"، بحسب ما ذكر البيان.

كان آكلاند متزوجاً من زوجته روزماري لمدة 51 عاما قبل وفاتها عام 2002، ووصفه البيان بأنه "الأب الحبيب".

ظهر جوس في أفلام منها"White Mischief"وLethal Weapon 2"" عام 1989. وشارك في عشرات الأفلام خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وجاء في بيان العائلة،"بصوته المميز وحضوره المهيمن، أضفى آكلاند قوة وجاذبية فريدة من نوعها على دوره، سنتذكره كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا."

يذكر أن آكلاند ولد عام 1928 في منطقة لادبروك جروف بلندن، ونشأ في كيلبورن شمال لندن، وصقل مهاراته من خلال العمل في مجموعة متنوعة من الفرق المسرحية الإقليمية، كما انضم في النهاية إلىOld Vicفي لندن.