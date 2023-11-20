صلاح عبد الله يدعم نجوى إبراهيم بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري صلاح عبد الله، رسالة، حرص فيها على دعم الممثلة المصرية نجوى إبراهيم،بعد تعرضها لانتقادات بسبب سنها ومرضها.



وقال صلاح عبد الله معلقاً على أزمة نجوى إبراهيم: "اللي قالوا الكلام دا يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من 8 سنين تقريبا، ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة، وزي ما شفتي الكلام البصل يا ريت تشوفي الكلام العسل، والهاشتاج اللي انتشر".

وتعرضت الممثلة نجوى إبراهيم، لانتقادات واسعة خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما لمحت في برنامجها الإذاعي إلى إصابتها بالسرطان، وقات بشكل عابر: "أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان، وهعتزل وهموت قريب"، وذلك دون إيضاح أي تفاصيل، مما أثار جدلاً كبيراً بين المتابعين.