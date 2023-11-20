ملكة جمال الكون تثير الجدل .. هل هي متحولة جنسياً ؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت أخباراً حول الملكة التي حصدت لقب ملكة جمال الكون وهي ملكة جمال نيكاراغوا شينيس بالاسيوس وهي أنها متحولة جنسياً.



وعلى الرغم من عدم وجود أدلة موثوقة تدعم هذه الادعاءات التخمينية، إلا أنها تنتشر على نطاق واسع، في حين أن بعض المواقع العالمية تؤكد أنها ليست كذلك.

علاوة على ذلك، من المعروف أن بالاسيوس تحافظ على سرية حياتها الشخصية، وخاصة علاقاتها الرومانسية.

إنها تعرف أهمية إبقاء حياتها الشخصية بعيدة عن أعين الجمهور للتركيز بشكل كامل على وظيفتها أثناء تواجدها في دائرة الضوء الدولية.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كان لدى شينيس شريكًا، ولم يصدر عن الملكة رداً على كل هذه المزاعم والأخبار.

وحققت شينيس لقب ملكة جمال الكون ضمن المسابقة الجمالية العالمية في نسختها الـ72 لتكون المرة الاولى التي يحصل فيها بلدها على هذا اللقب الجمالي منذ تأسيس المسابقة.

الملكة الجديدة من مواليد 30 أيار عام 2000 اي تبلغ من العمر 23 عاماً فقط وكانت قد شاركت عام 2021 في ملكة جمال العالم وتأهلت وقتها الى المراتب الـ 40 الاولى من دون تحقيق اي مركز متقدم. تخصصت في مجال الاعلام وهي لاعبة كرة يد محترفة. شاركت في 5 مسابقات جمالية قبل ان تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون وتحقق اللقب اذ امتلكت خبرة كبيرة خلال السنوات الـ 7 الاخيرة اي منذ بداياتها في عالم الجمال كما تلقب تدريباً محترفاً لفترة طويلة حتى تستطيع نيل اللقب.