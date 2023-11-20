أسماء أبو اليزيد تدخل عالم الصالونات في "صلة رحم"

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك النجمة أسماء أبو اليزيد في مسلسل "صلة رحم" بطولة النجم إياد نصار، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتجسد أسماء أبواليزيد في المسلسل، شخصية صاحبة صالون تجميل" كوافيرة" ، وتستعد لبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، العمل من بطولة أياد نصار، إنجي المقدم، على الطيب، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية ، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج شركة الصباح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

أسماء أبو اليزيد

وفي سياق مختلف، تتنظر النجمة أسما أبو اليزيد عرض مسلسل بطن الحوت على أحد المنصات الشهيرة، يوم 23نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة النجم محمد فراج، باسم سمرة، يوسف عثمان، سماح أنور، عبد العزيز مخيون ، تامر حبيب ، حسام الحسيني ، حسن أبو الروس، أية عبد الرازق، كما يشارك في العمل كضيوف شرف من أبرزهم أمنية خليل ، غادة عادل، عبد العزيز مخيون، بسمة ، تامر حبيب، حسن أبو الروس، وأحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وانتهت أيضا خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل جولة أخيرة ، ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا على أحد المنصات العالمية ، العمل بطولة أحمد اساقا ، أشرف عبد الباقي، رشدي صبحي،ـ ومن تأليف أحمد ندا،و محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي .

أسماء أبو اليزيد

ويعرض لها حاليًا في العرض السينمائي فيلم "العميل صفر" ويشارك في بطولته كل من أكرم حسني،بيومي فؤاد ، فيدرا، منذر ياحينة، اطمة النبوي، ومصطفي غريب، وأوتاكا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي ، وأيمن الشيوي، العمل من تأليف وإنتاج وائل عبد الله فكرة محمد سامي وإخراج كريم العدل .