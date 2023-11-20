الارشيف / فن ومشاهير

أسماء أبو اليزيد تدخل عالم الصالونات في "صلة رحم"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك النجمة  أسماء أبو اليزيد في مسلسل "صلة رحم" بطولة النجم إياد نصار، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني  الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتجسد أسماء أبواليزيد في المسلسل، شخصية صاحبة صالون تجميل" كوافيرة" ، وتستعد لبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، العمل من بطولة أياد نصار، إنجي المقدم، على الطيب، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف محمد هشام عبية ، ومن إخراج تامر نادي، ومن إنتاج شركة الصباح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

الفنانة أسماء أبو اليزيد تتعرض لإصابة في أنفها - بوابة الأهرام
 أسماء أبو اليزيد

وفي سياق مختلف، تتنظر النجمة أسما أبو اليزيد عرض مسلسل بطن الحوت على أحد المنصات الشهيرة، يوم 23نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة النجم محمد فراج، باسم سمرة، يوسف عثمان، سماح أنور، عبد العزيز مخيون ، تامر حبيب ، حسام الحسيني ، حسن أبو الروس، أية عبد الرازق، كما يشارك في العمل كضيوف شرف من أبرزهم أمنية خليل ، غادة عادل، عبد العزيز مخيون، بسمة ، تامر حبيب، حسن أبو الروس، وأحمد وفيق، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وانتهت أيضا خلال الفترة الماضية من تصوير مسلسل جولة أخيرة ، ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا على أحد المنصات العالمية ، العمل بطولة أحمد اساقا ، أشرف عبد الباقي، رشدي صبحي،ـ ومن تأليف أحمد ندا،و محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي .

 

17 معلومة عن أسماء أبو اليزيد: بدأت ببهججة وتنتظر بطن الحوت | مصراوى
 أسماء أبو اليزيد

 ويعرض لها حاليًا في العرض السينمائي فيلم "العميل صفر" ويشارك في بطولته كل من أكرم حسني،بيومي فؤاد ، فيدرا، منذر ياحينة، اطمة النبوي، ومصطفي غريب، وأوتاكا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي ، وأيمن الشيوي، العمل من تأليف وإنتاج وائل عبد الله فكرة محمد سامي وإخراج كريم العدل .

بإطلالة فرعونية.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام| صور
 أسماء أبو اليزيد
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا