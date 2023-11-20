دور الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ضمن برنامج قصور الثقافة بالسويس

ياسر رشاد - القاهرة - شهد فرع ثقافة السويس مجموعة من اللقاءات التوعوية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد خلال شهر نوڤمبر الحالي.

وفي السياق أقام قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "مواجهة الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الهوية" بالمدرسة البحرية الثانوية.

تحدثت خلالها د. حنان الأمير -رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، حول قضية الهجرة غير الشرعية التي باتت تهدد المجتمع الدولي خاصة فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية.

وأضافت أن تلك الظاهرة موجودة في الدول المتقدمة والنامية، وتشكل تهديدا للأمن القومي والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذا كان لابد من معرفة الأسباب والدوافع لحركة الهجرة غير الشرعية كمحاولة للحد منها.

وعن واقع الهجرة غير الشرعية، قالت هناك عدة عوامل تدفع الفرد للهجرة منها العوامل الاقتصادية والاجتماعية كرغبة الفرد في تحسين مستوى المعيشة، وهنا يأتي دور الدولة من خلال تفعيل القوانين المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية للقضاء عليها والحد من تأثيراتها السلبية.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، أقام بيت ثقافة جنيفة ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان"فكرت وحاولت"، للمؤلف عبد الله مرشد، وهو أحد الكتب الأكثر شعبية، وتدور قصته حول طفل يقدم مجموعة من النصائح للأطفال منها الملاحظة والتفكير بتروي قبل اتخاذ القرار، مواجهة الظواهر السلبية كالكذب، البخل والطمع، وأخيرا تكرار المحاولة مهما كانت النتيجة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.



