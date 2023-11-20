قصور الثقافة تناقش "تطوير الذات" في أولى محاضرات الورشة التدريبية "بناء الإنسان"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أولى فعاليات الورشة التدريبية "بناء الإنسان" التي تنظمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، "أونلاين"، بهدف تطوير خبرات ومهارات العاملين بالأقاليم والفروع الثقافية وديوان عام الهيئة، وذلك حتى نهاية شهر نوڤمبر الحالي.

شهد اليوم الأول محاضرة تناول خلالها د. شريف أبو فرحة- مدرب التنمية البشرية، كيفية تطوير الذات، مشيرا إلى أن الإيمان باستمرارية التغيير يعد أهم دروس الحياة التي تساعد على النجاح فيها.

وأضاف أن الإنسان يمكنه تغيير الأمور المتعلقة بالمستقبل، أو اليوم الحاضر، ولكنه لن يتمكن من تغيير الماضي الذي انتهى، لذلك عليه أن يقدّر كل لحظة من لحظات حياته، ويستمتع بها قدر المستطاع فالحياة مستمرة ولا تقف على الماضي، وكل ما عليه فعله هو الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في حياته الماضية.

وأكد في ختام حديثه على ضرورة التواصل مع الآخرين بفعالية، ومحاولة فهم الحياة، من أجل تنمية القدرة على الإبداع والابتكار، وتعزيز خبرات الفرد العملية والحياتية.