تفاصيل حفل فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقدم الفرقة القومية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، مجموعة من أشهر الأغاني الرومانسية، في الحفل المقام مساء في الثامنة مساء الخميس 23 نوفمبر على المسرح الكبير.

وتقدم الفرقة أغاني: والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسي، مضناك، هان الود، يامه القمر على الباب، أمل حياتي، كنت فين، أوعى تكون بتحب، فين طريقك، المسيح.

الأغاني يقدمها، مطربي ومطربات الفرقة وهم: منار سمير، سامح منير، آيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظا عليه من الاندثار.