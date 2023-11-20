جميل برسوم عن "ساحرة الجنوب": في حاجات حقيقة حصلت معانا خلال التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحدث الفنان جميل برسوم، عن كواليس مسلسل "ساحرة الجنوب" الذي قامت ببطولته النجمة حورية فرغلي، موضحا أن العمل به شيء كبير من الواقع وحدثت أشياء حقيقة لها علاقة بالجن والأشباح خلال تصوير العمل في اللوكيشن.

وتابع جميل برسوم حديثه خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2" عن الزعيم عادل إمام حيث تعاون معه في مسلسل "فلانتينو"، وهو شخص صادق وغير متلون ونجله رامي مخرج رائع وغير متعالي ولكن نجله محمد إمام يختلف عنه كثيرا.

وكشف "برسوم"، عن موقف جمعه بـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام خلال تصويره مسلسل فلانينو في الفيلا الخاصة بالزعيم قائلا: "كنا قاعدين في الفيلا بتاعته وعدت ست ولاقيتها بتبوسه فسألته مين دي!؟.. ردت عليا قالتلي: "مش شايفني ببوسه.. أنا مراته، قولتلها طيب ما أي واحدة تعدي تبوسه تبقى مراته!؟، طيب ما نص ستات مصر بتبوسه، وبعدها اتكلمنا وقولتلها نفسي أشوفك من زمان يا أم رامي.