رانيا يوسف في كواليس تصوير "بقينا اتنين" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن صور من كواليس تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة "أون".

ونشرت رانيا، الصور التي ظهر بصحبتها الفنان شريف منير خلال الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "استنونا يوم ٢ ديسمبر على (أون) إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج طارق رفعت وتأليف أماني التونسي".

ينتمي مسلسل"بقينا اتنين" لنوعية الدراما "لايت كوميدي إجتماعي" ويتكون من 20 حلقة، وتدور أحداثه حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.