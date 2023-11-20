وفاة النجم البريطاني جوس آكلاند عن عمر ناهز الـ 95 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - رحل عن عالمنا النجم البريطاني جوس آكلاند، عن عمر ناهز الـ 95 عاما.

وكشف خبر الوفاة وكيل أعماله وصديقه بول بيرسون لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، قائلا: "توفي آكلاند بسلام بسبب كبر سنه، محاطا بعائلته، لقد كان واضحًا ومثقفًا حتى النهاية، لقد أحببته بشدة، وبالنسبة لي، فهو السبب وراء وجود كلمة (عظيم) في القاموس".

كما أصدرت عائلة الراحل بيانا جاء فيه: "بصوته المميز وحضوره المهيمن، أضفى آكلاند قوة وجاذبية فريدة من نوعها على أدواره، سيظل في الأذهان كواحد من أكثر الممثلين الموهوبين والمحبوبين في بريطانيا".

جوس آكلاند معروف بأدواره في أفلام "Lethal Weapon 2" و"Mighty Ducks" و"White Mischief"، وهو من مواليد 29 فبراير 1928، ودرس في المدرسة المركزية للخطابة والدراما، وتزوج من زميلته الممثلة روزماري كيركالدي في أغسطس 1951، وتوفيت في يوليو 2002، وأنجب الزوجان سبعة أطفال.