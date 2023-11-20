جميل برسوم: كل الفنانين الأيام دي بيزايدوا على بعض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان جميل برسوم، إن هناك بعض النجوم يبدون أرائهم من أجل الإستعراض، موضحا أن الفنان يجب أن يكون محايد ولا يزايد على غيره.

وتابع خلال حواره في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عادل إمام ممثل له رأي ولا يستعرض ولا يزايد على أحد"

واستكمل: "كل الفنانين بتزايد على بعضها علشان يكسبوا بنط على قفا بعضهم.. ومهنتنا دي لا يشبع منها مهما تدي الفن يقولك أديني".

وأشار "برسوم"، إلى أنه لا يوجد فنان رقم واحد في الفن لأن الغرور يجعل الفنان يقع بسرعة

كما كشف بأنه تألق في الأعمال الدينية مثل سلسلة حلقات مسلسل "محمد رسول الله" والعمل من أهم أدوار حياته وأحبها لقلبه حيث قدم أكثر من أربعة شخصيات في المسلسل من ضمنها شخصية فرعون مصر في عهد سيدنا يوسف

وأضاف: "الأعمال الدينية مظلومة في السينما والدراما المصرية ويجب أن ننتقي بعناية الشخصيات الدينية المؤثرة لكي نجسدها كسيرة ذاتية في الدراما"