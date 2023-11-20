هيفاء وهبي تواجه اتهامات بالفساد والقتل في "أسود فاتح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حددت قناة "MBC مصر2"، موعد عرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح"، الذي تقوم ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بمشاركة النجوم شريف سلامة، وصبري فواز.

المسلسل، من المقرر عرضه بداية من غد الثلاثاء 21 نوفمبر، في الخامسة مساء، على أن يذاع يوميا في نفس الموعد من الأحد إلى الخميس.

"اسود فاتح"، تدور أحداثه حول المشاكل التي تواجه رانيا خطّاب "هيفاء وهبي"، ابنة رجل الأعمال "نبيل نور الدين" ، بعد تكليفها بإدارة شركات و الدها، على حساب شقيقها سيف "شريف سلامة.

وتشهد حلقات المسلسل، لجوء رانيا "هيفاء" إلى الهروب، بعد دخولها في نزاع مع شقيقها ومواجهتها إتهامات بالفساد والقتل.

مسلسل "إسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، خالد الشيوي، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، ومعتصم النهار، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدى التايه، وإخراج كريم العدل؛ وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".