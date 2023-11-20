كيف تفاعل الجمهور مع ما حدث لـ نجوى إبراهيم الشهيرة بـ"ماما نجوى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثار ما حدث مع الفنانة والإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم الشهيرة بـ"ماما نجوى" تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب ردها على منتقديها ومطالبة البعض لها بالاعتزال.

وردت "ماما نجوى" على ما حدث، في إحدى حلقاتها ببرنامجها الإذاعي "بيت العز" الذي تقدمه عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، قائلة: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل، أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبا".

وأضافت نجوى إبراهيم: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

وجاءت تعليقات الجمهور عما حدث مع "ماما نجوى"، كالتالي، حيث كتبت رنا سليم: "ماما نجوى - عصافير الجنة.. جزء مهم جدا من ذكرياتنا مرتبط بيها وجزء كبير من قيمنا اللي متمسكين بيها لغاية دلوقتي ترسخ بسببها وجزء كبير من أخلاقنا كانت هي سبب من أسبابه، فخورة اني كنت من الأجيال اللي عاصرتها في عز مجدها وفخورة بيها وبتمسكها بالشياكة والذوق والرقي في زمن المسخ".

وكتبت أسماء: "ماما نجوى.. الزهرة المشرقة اللي كلها أمل وتفاؤل وضحكة طفولية صادقة جدا مش هتكلم عن افتقاد الأجيال الحالية للي اتربينا عليه من قيم جميلة على ايديكي وشخصية بقلظ اللي عاشت معانا وكبرنا عليها بس كل اللي أقدر أقوله متزعليش.. صحيح الزمن اختلف وبقي في جيل واضح جدا أنه محدش تعب في تربيته".

وكتبت شاهي: "ماما نجوى.. ماما نجوى، انتي شخصية جميلة جدا وفي ناس كتير أوي بتحبك..بس في ناس مريضة نفسيا، مش بتعرف تحب حتى نفسها، ربنا يديكي الصحة والعافية وطول العمر ويديم عليكي حب الناس.. دي نعمة من عند ربنا".

وكتبت أميرة الشريف: "صحيح رب ضارة نافعة ممكن أوي اللي حصل ده بينبهنا احنا اللي بنحبها واتربينا على إيديها اننا نقولها قد إيه بنحبها وقد إيه تهمنا وقد إيه ربتنا واننا كبرنا على كل الذوق والأخلاق والقيم اللي زرعتها فينا بكل بساطة وبسمة وأناقة الكلمة والفعل إنها أثر جميل، ماما نجوى".

وكتبت وداد: "ماما نجوى..أول حاجة جميلة فتحت عيني عليها.. مدينة ليها بكل حاجه لطيفه باعملها بتلقائيه زي ماهي علمتنا بلطافه وسلاسه بحكاياتها مع بقلظ ..قرب يبقي عندنا احفاد وهتفضل هي ماما نجوي الجميله اللي كنا بنستني الارسال يبتدي علشان نشوفها ربنا يديها الصحه والعمر ويرحم الجميل سيد عزمي".

وكتبت سونيا: "ماما نجوى..دي ماما بجد لأنى فعلا اتعلمت منها كتير من وأنا طفله لغايه ما كبرت واصبحت واحده من عيلة ماسبيرو حبيبة قلبى ربنا يديم عليك رقتك و طيبة قلبك ونقاء روحك ودايما فسعاده ورضااا ومنورانا ومنوره الدنيا كلها آمين يا رب العالمين.. بحبك".

وكتب أحمد موسى: "ماما نجوى .. وبقلظ .. وبرنامجها اللي اتربينا عليه .. وكنا ننتظره بفارغ الصبر . مازلنا على العهد .. نحبك ماما نجوى .. ونقبل رأسك الزاهي . وندعوا الله لكي يا ماما نجوى بالشفاء العاجل انه على كل شيء قدير .. حقك علينا والله ماتزعلي والله ما تزعلي والله ماتزعلي .. زعلك كبير أوي عندنا".

كما تفاعل الفنان صلاح عبد الله مع ما حدث ووجهرسالة لـ نجوى إبراهيم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "اللي قالوا الكلام ده يا هانم لسانهُم عايز قطعُه، وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه، ‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك".

وأضاف: ‏"بإذن الله ليلة جميلة مع ماما نجوى في بيت العيلة،وزي ما شفتي الكلام البصل.. يا ريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر، ماما نجوى، نجوى إبراهيم، كلنا بنحبك".

فيما كتبت الفنانة وفاء عامر، عبر حسابها على إنستجرام: "حضرتك الماضي والحاضر والمستقبل، وقمر وهتفضلي من أهم وأجمل مذيعات العرب".

يذكر أن نجوى ابراهيم من مواليد 28 أبريل 1946 وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم إجتماع، وبدأت عملها كمذيعة بالتلفزيون المصري عام 1963، وقدمت العديد من البرامج من أشهرها (اخترنا لك، فكر ثواني وإكسب دقايق، عصافير الجنة) قبل أن تأتيها فرصة التمثيل من خلال فيلم (الأرض) مع المخرج (يوسف شاهين) الذي عاد من لبنان وكان يبحث عن وجه جديد لتأدية شخصية (وصيفة) بعد رفضه اختيار نجلاء فتحي للدور بسبب شقرتها وعدم تناسب مواصفاتها الشكلية مع دورها.

وشاركت "نجوى" في العديد من الأعمال من أبرزها "الرصاصة لا تزال في جيبي، العذاب فوق شفاه تبتسم، المدمن، السادة المرتشون، فجر اﻹسلام، حتى آخر العمر، خائفة من شيء ما"، ومثلت في مسلسلات "عواصف النساء، أستاذ ورئيس قسم"، وعادت بعد انقطاع لتقديم البرامج مرة آخرى من خلال برنامجها "بيت العائلة".