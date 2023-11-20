"صورة نجلاء فتحي في مكتب أحمد زكي".. مشروع زواج لم يكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عرضت قناة الحياة أمس حلقة جديدة من برنامج "واحد من الناس" داخل المكتب الخاص بالنجم الراحل أحمد زكي

كما استضاف الإعلامي عمرو الليثي صديقه المقرب ومدير أعماله محمد وطني، والذي قال إن مكتب أحمد زكي بشارع الهرم يحتوي علي العديد من الأوسمة والشهادات التي حصل عليها ومعلقة على الحائط وصور لبعض شخصياته في أفلامه الكبيرة، والكاميرا الخاصة به وبعض شرائط من الأفلام، وأوراقه وعدد كبير من السيناريوهات

وكانت المفاجأة وجود صورة كبيرة للنجمة نجلاء فتحي، وعلق وطني بأن هذه الصورة لها قصة، لأنه كان هناك مشروع ارتباط وزواج لم يتم بين أحمد زكي ونجلاء فتحي، وكان على وشك الإعلان عنه ولكن لم يكتمل

وتابع: "لا أعرف الأسباب ولكن بقت الصورة معلقة بداخل مكتبه وأصر على وجودها كما وضعت على حوائط المكتب عدد من الصور له بصحبة سعاد حسني بمسلسل هو وهي وكانت علاقته جيدة بها"

وأوضح "وطني" أن أحمد زكي كان مسرف جدا ولم يترك إلا مكتبه بشارع الهرم وشقته وسيارتين وبعض النقدية البسيطة بالبنك، ولم يترك ميراث كبير، كما تضمن مقتنيات المكتب أجندة خاصة بأرقام بعض الشخصيات الفنية والأصدقاء"