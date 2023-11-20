شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى توجه رسالة مؤثرة لأطفال غزة فى عيد الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ليلى علوى، رسالة مؤثرة لأطفال غزة في عيد الطفولة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت ليلى علوى، قائلة: "في اليوم العالمي للطفل ووسط كل الكم الكبير للجرائم الانسانية التي حصلت ولسه بتحصل في غزة كل يوم ضد الأطفال منقدرش إلا أننا نترحم على ملائكة الجنة اللي رحلوا ونتمنى وندعي بالسلامة لهذه الابتسامة الطفولية اللي مليانة براءة وقوة".



ليلى علوى

وفى سياق آخر تواصل النجمة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "مقسوم" بمشاركة شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وعرض للنجمة ليلى علوى فيلم "شوجر دادى" في مايو الماضى، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم " آل شنب" ويشارك فى بطولته لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.