شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد هند صبرى.. بدأت تمثيل فى سن 14 ومذكرات مراهقة سبب شهرتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة هند صبرى، اليوم الإثنين 20 نوفمبر بعيد ميلادها حيث إنها ولدت في مثل هذا اليوم عام 1979، في ولاية قبلي في تونس، وحصلت على شهادة جامعية في القانون من كلية الحقوق في تونس عام 2001. وفي وقت لاحق أكملت دراستها لتحصل على الماجستير في قانون الملكية الفكرية في عام 2004، وبدايتها مع التمثيل كانت في سن الـ14 سنة في الفيلم التونسي "صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي في عام 1994.

لفتت هند صبرى نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة" 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.



هند صبري

استكملت هند صبرى مشوارها الفني في مصر وشاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية الناجحة والهامة، منها "مواطن ومخبر وحرامي " عام 2001، "عايز حقي " و"ازاى البنات تحبك" عام 2003، "حالة حب" و"أحلى الأوقات" عام 2004، "ويجا" و"بنات وسط البلد" عام 2005، "عمارة يعقوبيان" و"لعبة الحب" و"ملك وكتابة" عام 2006، "الجزيرة" و"التوربينى" عام 2007 "جنينة الأسماك" عام 2008، "إبراهيم الأبيض" عام 2009، "أسماء" عام 2011، "الجزيرة 2" عام 2014، "الكنز" بجزئيه الأول والثانى، "الممر" و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، "كيرة والجن" و"فضل ونعمة" عام 2022.

وفى الدراما التليفزيونية قدمت هند صبرى عدد من المسلسلات منها "بعد الفراق" عام 2009، "عاوزة اتجوز" عام 2010، "فرتيجو" عام 2012، "امبراطورية مين" عام 2014، "حلاوة الدنيا" عام 2017، "هجمة مرتدة" عام 2021، "البحث عن علا" عام 2022، وتنتظر عرض مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة اياد نصار، جومانا مراد وماجد المصرى.

تزوجت هند صبرى من رجل أعمال مصري، حيث كشفت هند في احدى لقاءاتها التليفزيونية أن علاقتها بدأت مع زوجها بصداقة تحولت إلى حب موضحة:"هو لم يتعرف علي منذ أول لقاء لنا، ولم يعرف أنني فنانة مشهورة، خلال حفل عشاء جمعنا صدفة، وظللنا أصدقاء لمدة عام وأشهر لحين طلبني للزواج"، وأسفرت الزيجة عن انجاب ابنتبن هما عليا وليلى.



هند صبرى