شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تكشف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "وبقينا اتنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة رانيا يوسف عن صور جديدة من كواليس مسلسل "وبقينا اتنين" الذى يجمعها بالنجم شريف منير والمقرر عرضه على قناة ON خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت رانيا صورًا من تصوير مشهد سباق سيارات في الصحراء وظهر معها شريف منير مرتديان الملابس المخصصة لهذه النوعية من السباقات.

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق متصل انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "كتف قانون" مع هالة صدقى، والفيلم يشارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، محمد رضوان، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف منهم يسرا، إلهام شاهين، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومى فؤاد وآخرين، ومن تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز وتدور.

تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.

أما شريف منير فكان آخر أعماله مسلسل "إيجار قديم"، الذى تم عرضه العام الماضى وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.



رانيا يوسف



رانيا يوسف وشريف منير فى كواليس وبقينا اتنين



رانيا يوسف وشريف منير



رانيا يوسف