شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا: المقاطعة ضرورية ومهمة ما تستهونش بنفسك لأنك بتفرق (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الفنانة فيدرا الجمهور المصرى على ضرورة مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهونى وحرمانهم من أي مكاسب قد تأتى من شراء المنتجات الخاصة بهم واستخدامها ضد أهالى وأطفال غزة، وتحدثت فيدرا في فيديو نشرته على حسابها بموقع إنستجرام وقالت: "أنا واحدة عن نفسى قاطعت، لأنى طبعًا ما أقدرش انى أكون بساهم ولو بجنيه لشركة صهيونة أو تدعم الصهيونية".

وتابعت فيدرا: "في ناس هتقول على فيس بوك وإنستجرام وأبل والتكنولوجيا أننا مبنقاطعاش ليه، ولكن أنا هستخد الحاجات، دى اللى أنا مش لاقية ليها بديل مصري أو عربى، وفى فرق كبير بين إنى أقاطع أكل وشرب وإن أقاطع تكنولوجيا ممكن أستخدمها سلاح ضدهم، خصوصًا أنى معنديش سلاح بديل، فهذه البلاتفورمز أنا بستخدمها علشان أنشر بيها القضية الفلسطينية، وهتبقى سلاح في إيدى استخدمه ودى حاجة مهمة نعلى صوتنا ضدهم".

وشددت فيدرا على عدم الاستهانة بمسألة المقاطعة لأنها مهمة جداً جداً لافتة:"قاطعوا واتبرعوا واتكملوا،وكل واحد فينا صوته بيفرق، متقوليش هيا جت عليا وهو انا اللى هعمل الفرق، ما تستهونش بنفسك لأنك مهم".

يذكر أن فيدرا يعرض لها حالياً في السينمات فيلم "العميل صفر" الذى تخطت ايراداته 41 مليون جنيه، والعمل بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فيدرا، إسماعيل فرغلي، والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، أيمن الشيوي، وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.