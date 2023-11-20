شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا له بالشفاء.. الفنان عمرو محمد على يتعرض لهجمة من هجمات المرض أثناء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان عمرو محمد على الشهير بـ"شقشق" في مسلسل أرابيسك الشهير إلى هجمة من هجمات مرض التصلب المتعدد أثناء أداء فريضة العمرة مع والدته.

وقال أحمد سليمان شقيق الفنان عمر محمد على لـ"الخليج 365" إن شقيقه تدهورت صحته بعد يوم واحد من سفره للعمرة وتعرض لهجمة من هجمات المرض وهو ما تسبب في بقائه بغرفته تحت رعاية والدته حتى تتحسن حالته الصحية.



عمرو محمد على

وكان الفنان عمرو محمد سافر الأربعاء الماضى لأداء العمرة مع والدته بعدما حقق برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أمنيته.

وكان الخليج 365 انفرد من خلال برنامج حكايات زينب بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006 ، وكشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وخلال الحوار والظهور الأول لعمرو محمد على في برنامج حكايات زينب أعرب عن رغبته في أداء العمرة والشرب والاغتسال من ماء زمزم متمنياً أن يكون في ذلك شفاء له من مرضه، وبعد نشر الحوار حدث تفاعل كبير من الجمهور ونقابة الممثلين التي استجابت على الفور بضم عمرو لعضويتها حيث قررت له معاش استثنائى، كما استضافه برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى.

وخلال البرنامج أعلن الليثى عن تحقيق أمنية الفنان عمرو محمد على وأهداه عمرة هو ووالدته وهو ما استقبله الفنان بالسعادة والشكر الجزيل.

وفور انتهاء حلقة برنامج واحد من الناس تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد على على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

ونظرا لبدء مرحلة العلاج تأجلت العمرة حتى تقرر سفر الفنان ووالدته اليوم الأربعاء وهو ما تسبب في ارتفاع الحالة المعنوية للفنان عمرو محمد على وأعرب عن سعادته وشكره لكل من استجاب لحالته وحاول التخفيف عنه كما أبدت والدته سعادتها بتحقيق أمنية ابنها وأمنيتها، ووجهت الشكر للإعلامى عمرو الليثى وكل من ساعد في علاج ابنها.