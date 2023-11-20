شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود فى عيد ميلاد زوجها هانى سرحان: أقرب قلب وأأمن مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بسمة داود، بعيد ميلاد زوجها السيناريست هانى سرحان، متمنية له المزيد من السعادة والنجاح في حياته، ونشرت صورًا من حفل زفافهما، الذى أقام الأسبوع الماضى، عبر حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب حبيبى وإن شاء الله دائمًا سوا وكل سنة وأنت أحلى حاجة وأقرب قلب وأأمن مكان".





واحتفل السيناريست هاني سرحان بعقد قرانه على الفنانة بسمة داود داخل مسجد محمد على بالقلعة بحضور الأهل والأصدقاء الثلاثاء الماضى وكان هانى سرحان وبسمة قد احتفلا بخطبتهما يوم 27 مايو الماضى، بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين في جو عائلى.

يذكر أن آخر أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

بسمة داود هى فنانة شابة بدأت مشوارها الفنى فى مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافست به فى موسم رمضان 2021، ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.