شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صوت وصورة الحلقة 28 .. هروب ماجدة خارج مصر وعبد الغنى يبلغ عن سعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات الأحداث بشكل كبير خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل "صوت وصورة" الذى يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it الرقمية، حيث أحضر أيمن الشيوى إلى نرمين (نجلاء بدر) مستندات وأوراق تدين المحامية ماجدة (ناردين فرج) في العديد من القضايا، وحصلت نرمين على المستندات وأرسلتها على مكتب المحامى لطفى عبود (صدقى صخر) الذى تفاجأ بهذه المستندات في صندوق البريد الخاص بمكتبه حيث لم يعرف من الذى أرسلها له.

مسلسل صوت وصورة الحلقة 28

يسلم لطفى عبود المستدات إلى المقدم حسين (رامى الطمبارى) الذى يستدعى ماجدة ويواجها بما معه من مستندات تدينها في قضايا رشوة من جهات كبيرة وأن هنا لجنة ستحقق معها في هذه الأمور، ولكن بعد أول جلسة تحقيق اختفت ماجدة وتم الكشف أنها هربت خارج البلاد، وفى نفس الوقت تحاول نرمين الاعتذار لرضوى بعد زيارتها لها في السجن حيث اعترفت لها أن حاولت كثيراً تشويه صورتها على السوشيال ودفعت الأموال من اجل ذلك ولكنها في نفس الوقت أكدت على تعاطفها معها.

وشهدت الحلقة ذهاب عبد الغنى (وليد فواز) إلى منزله الذى تركه لرضوى تعيش فيه رغبة منه في الحصول عليه والعيش فيه مع ابنته بعدما طلقته سعاد (فدوى عابد) وطردته من منزلها، إلا أن ولد رضوى يصدمه بأن ابنته حولت ايجار المنزل باسمها، ليذهب عبد الغنى إلى قسم الشركة ويبلغ عن سعاد للمقدم حسين ويؤكد له أن سعاد هي التي سربت فيديوهات عصام الصياد وأن الكاميرا موجودة عنها في المنزل

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.