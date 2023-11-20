متحولتان جنسياً في مسابقة ملكة جمال الكون .. وهكذا أطلتا بالبيكيني

ميرنا وليد - بيروت - تحتضن مسابقة ملكة جمال الكون الـ72 التنوع، ولأول مرة شاركت في المسابقة العالمية شابتان متحولتان جنسياً.

صنعت ملكة جمال البرتغال مارينا ماتشيتي (23 عاماً) وملكة جمال هولندا ريكي كولي (22 عاماً) التاريخ كأول امرأتين متحولتين تمثلان بلديهما في المسابقة.

الملكتان كانت لهما إطلالات بفساتين السهرة، وأخرى بالبيكني.

يذكر أن ملكة جمال نيكاراغوا شينيس بالاسيوس Sheynnis Palacios حققت لقب ملكة جمال الكون ضمن المسابقة الجمالية العالمية في نسختها الـ72 لتكون المرة الاولى التي يحصل فيها بلدها على هذا اللقب الجمالي منذ تأسيس المسابقة. وحصلت التايلندية Anntonia Porsild على لقب الوضيفة الاولى فيما حصلت الأسترالية Moraya Wilson على لقب الوصيفة الثانية.



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