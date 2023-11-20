ميرنا وليد - بيروت - أحدث الممثل المصري جميل برسوم حالة من الجدل بحديثه عن الممثلة المصرية ياسمين صبري، وإبداءه رأيه بموهبتها.

وقال جميل برسوم: "جمالها غالب على موهبتها، تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين... لأني بعد ما أشبع منك كحلاوة، عاوز أشوف موهبة، فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص، يعني قالت زي ما قالتش... لكن لو ممثلة يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجة حلوة. هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا موهبة لديهنّ، وهنلاقي من النوعية دي كتير جداً"، مؤكداً أن "الفنانة حنان مطاوع تتمتع بموهبة فذّة، ولا مجال للمقارنة بينها وبين ياسمين صبري".

حديث جميل برسوم هذا جاء خلال ظهوره في برنامج "تفاصيل".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثل مصري يثير الجدل بحديثه عن ياسمين صبري: "جمالها غالب على موهبتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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